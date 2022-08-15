Бездомная собака спасла солдата ДНР от выстрела гранатомёта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бездомная собака по кличке Шашлык спасла 28-летнего солдата ДНР Евгения Ярецкого от выстрела украинского гранатомета. Пес заградил собой хозяина и принял часть осколков на себя. Мужчина перенес 11 операций и 30 переливаний крови, но остался жив, пишет KP.RU.

В 13.50 в блиндаже стало слышно жужжание беспилотника. Только хотел встать, чтобы сбить украинский квадрокоптер, как с него боевики дистанционно сбросили ВОГ [выстрел гранатометный]. Ранило меня и мою собаку. Она лежала у меня на берцах – они остались целы… От части осколков уберегли наколенники, — рассказал солдат.

Инцидент произошел на передовой, на направлении Еленовка – Александровка. Собаку ранило в глаз и лапу, однако он тоже остался жив и уже идет на поправку. Ярецкий отметил, что бездомный пес прибился к нему случайно. Он рассказал, что очень любит собак, поэтому решил прикормить и его, после чего он везде стал за ним ходить, даже носил в зубах патроны.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский ранее заявил, что в ООН идет подготовка группы для проведения расследования обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке. Он добавил, что на месте происшествия ожидают экспертов Международного комитета Красного Креста. По его словам, обстрел СИЗО был совершен из РСЗО HIMARS.