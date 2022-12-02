Российская ПВО получила софт, позволяющий сбивать ракеты HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Российские противовоздушные комплексы получили программное обеспечение, которое позволяет с легкостью справляться с ракетами американских РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений, работающих на Запорожском направлении. Военнослужащий указал, что в данный момент российские войска спокойно отражают ракеты реактивных систем в сравнении с начальными этапами СВО, передает РИА Новости.

На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — NEWS.ru), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. <...> Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас — как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем, — заявил спикер агентства.

Он добавил, что подразделению удалось сбить около 10 ракет HIMARS, четыре из них — в последний месяц.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в ДНР уничтожили установку РСЗО HIMARS и две американские РСЛ AN/TPQ-37. По его словам, также в ЛНР российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

До этого Конашенков сообщал, что в районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица». По его словам, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган», а также другие боеприпасы.