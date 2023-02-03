Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российская армия практически взяла под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, передает РИА Новости со ссылкой на Игоря Кимаковского, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ закрепились на восточных рубежах, а артиллерия контролирует все подходы к городу.

В Артемовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, то есть мы приближаемся к оперативному окружению города, — заявил Кимаковский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику удерживать населенный пункт. Бойцы ЧВК назвали ожесточенным сопротивление на этой местности, отметив, что выбить украинские войска получилось благодаря военной хитрости.