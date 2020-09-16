Росреестр могут обязать указывать аварийность жилья в ЕГРН

https://static.news.ru/photo/78022596-f83a-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал законопроект, согласно которому Росреестр должен указывать аварийность жилого дома в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как правило, граждане получают информацию о приобретаемом объекте из выписки, содержащей общедоступные сведения ЕГРН. В связи с чем этот источник получения сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является наиболее надёжным и достоверным, — сообщили ТАСС в комитете ЖКХ.

По мнению депутатов, этот законопроект должен повысить информированность населения, так как гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что это жильё аварийное. В пояснительной записке также отмечается, что информацию об аварийности дома самостоятельно найти сложно, так как региональные и муниципальные власти не обязаны выкладывать её в открытый доступ.

Депутаты внесли в Госдуму этот законопроект в апреле 2020 года. Их инициативу ранее поддержал Минстрой РФ.

Как писал NEWS.ru, российский премьер Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Дополнительные средства поступят из резервного фонда. Такие меры позволят в течение ближайших лет дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни людей квадратных метров, уточнили в кабмине. Дополнительно премьер выделил 180 млн рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований по сейсмической безопасности.