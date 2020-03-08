https://static.news.ru/photo/238a2c90-61b1-11ea-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Lippert/imageBROKER.com/GlobalLookPress

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать ювелирные украшения, драгоценные металлы и камни. Информация опубликована на сайте ведомства.

Будьте внимательны, покупайте ювелирные изделия в специализированных магазинах с хорошей репутацией <...> Изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней всегда должны иметь индивидуальную упаковку, оттиски государственного пробирного клейма <...> а также пломбы без каких-либо дефектов и ярлыки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ярлыках должны быть указаны: вид металла и его проба, артикул, масса, а также вид и характеристика вставок. Кроме того, если на изделии есть драгоценные камни, у продавца должен быть соответствующий сертификат, который может посмотреть покупатель.

Также важно, чтобы либо кассовый, либо товарный чеки содержали всю эту информацию. Товарный чек должен быть подписан продавцом с указанием его данных, а также даты совершения покупки и цены изделия.

В ведомстве предупреждают, что не стоит покупать ювелирные изделия в сомнительных точках с неподтверждённой репутацией.

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