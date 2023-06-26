Роскосмос показал снимок с орбиты места гибели батискафа «Титан»

Фото: oceangate.com

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок с орбиты места гибели лайнера «Титаник» и батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions в Атлантическом океане. Фото было сделано космическим аппаратом «Канопус-В».

На снимке виден продолговатый светлый объект, который отмечен ка местоположение обломков «Титаника» с указанием координат. На некотором удалении от него заметен еще один объект меньшего размера.

В госкорпорации высказали предположение, что корпус батискафа мог «схлопнуться» под действием высокого давления из-за какой-то поломки. Экипаж при этом погиб мгновенно.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил о начале официального расследования обстоятельств гибели «Титана». Он пояснил, что обнаружение обломков аппарата послужило основанием для прекращения спасательной операции. Теперь предстоит установить причины катастрофы и гибели людей. По итогам расследования могут быть выдвинуты гражданские или уголовные обвинения.

Обломки батискафа были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все пять человек, находившиеся на его борту, погибли.