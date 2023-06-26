В США началось расследование катастрофы батискафа «Титан»

Фото: oceangate.com

Береговая охрана США начала расследование обстоятельств катастрофы батискафа «Титан» в Атлантике, сообщает ТАСС со ссылкой на контр-адмирала Джона Могера. По его словам, после обнаружения обломков аппарата поисково-спасательная операция была официально завершена.

Береговая охрана организовала комиссию по расследованию пропажи батискафа с пятью пассажирами на борту, — цитирует агентство контр-адмирала.

Он уточнил, что руководителем расследования назначен капитан береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. Тот рассказал, что в настоящее время проходит сбор данных о трагедии. На следующем этапе будут опрашиваться свидетели. Основная цель расследования состоит в установлении причин катастрофы батискафа и гибели людей. По итогам могут быть выдвинуты гражданские или уголовные обвинения.

Ранее сообщалось, что власти Канады инициировали расследование катастрофы «Титана». Оно коснется действий экипажа судна Polar Prince («Полярный принц»), которое шло под канадским флагом и приняло участие в экспедиции.

Обломки батискафа были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все пять человек, находившиеся на его борту, погибли.