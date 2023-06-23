Канада инициировала расследование трагедии с батискафом «Титан»

Фото: OceanGate

Канадские власти инициировали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан» компании OceanGate в водах Атлантического океана, сообщается на сайте Управления транспортной безопасности (TSB) страны. Отмечается, что расследование коснется действий экипажа судна Polar Prince («Полярный принц»), которое шло под канадским флагом и приняло участие в экспедиции.

Управление транспортной безопасности Канады начинает расследование смертельного происшествия с участием судна под канадским флагом Polar Prince и частного подводного батискафа «Титан», — сказано в публикации.

В частности, ведомство проверит обстоятельства работы судна Polar Prince, которое находилось в 325 морских милях (601 км) от места крушения «Титаника».

Ранее в компании OceanGate заявили, что пять человек на борту «Титана», обломки которого были обнаружены в Атлантике 22 июня, погибли в рамках экспедиции к «Титанику». Береговая охрана США заявила, что капсула, в которой находились люди, взорвалась, причины пока неизвестны.

Ранее представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что после обнаружения обломков специалисты пришли к выводу, что судно подверглось «катастрофическому взрыву, направленному внутрь». Исследователь Дэвид Мирнс сообщал, что найденные обломки могут являться посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата.