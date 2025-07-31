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31 июля 2025 в 16:33

Роскомнадзор прокомментировал возможную утечку данных в «Аэрофлоте»

Роскомнадзор заявил, что в «Аэрофлоте» не было утечки данных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Информация о возможной утечке данных из авиакомпании «Аэрофлот» не подтвердилась, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее эта версия рассматривалась во время сбоев в работе компании.

По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения, — сказано в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

Между тем крупный технический сбой в системе управления воздушным движением парализовал работу британских аэропортов, включая лондонские Хитроу, Гатвик и Сити. Проблемы с радарным оборудованием привели к приостановке вылетов по всей стране, затронув сотни тысяч пассажиров.

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