РФПИ работает над поставками в РФ препаратов для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bd8a8954-74dd-11ea-86af-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит работу над поставками препаратов и оборудования для борьбы с COVID-19 для россиян из других стран. Первые товары уже пришли из Китая и Японии. Об этом сообщили в фонде.

При этом в РФПИ отметили, что организация оплатила половину стоимости груза для госпиталей, больниц и лабораторий Нью- Йорка.

Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости. Фонд наряду с государственными органами и другими организациями активно работает над поставками в Россию препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, из Китая, Японии, США, ОАЭ и других стран, — приводит сообщение РФПИ ТАСС.

Первые поставки из Китая и Японии уже направлены в российские лаборатории, клиники и больницы, сказали в фонде.

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