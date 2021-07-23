Разрешение на временное проживание для иностранцев оказалось неэффективным

Разрешение на временное проживание иностранных граждан оказалось неэффективно, в этой связи выдачу подобных документов решено прекратить. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В МВД отметили, что существующий в настоящее время институт временного проживания исключается.

Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности, — рассказал собеседник агентства.

Представитель МВД также добавил, что для тех иностранных граждан, кто планирует для себя приобретение российского гражданства, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической формальностью.

Ранее сообщалось. что в МВД предложили изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в России. В частности, ведомство считает необходимым отменить разрешения на временное проживание. Вместо этого в МВД предлагают установить три режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно и без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное бессрочное проживание.