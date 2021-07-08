МВД предложило изменить условия пребывания иностранцев в России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:38, 09 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России решили отказаться от разрешений на временное проживание для иностранцев, сказано на официальном сайте МВД.
От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Вместо этого ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания в РФ: кратковременный — до трёх месяцев в год, долгосрочный — более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и бессрочный режим постоянного проживания.
МВД также хочет создать реестр недобросовестных приглашающих лиц. Причём это будет касаться как физических лиц, так и компаний, которые нарушают правила оформления мигрантов в РФ.
Чтобы зарегистрироваться в РФ, иностранным гражданам нужно будет оформить единый документ с электронным носителем. Он будет действовать в течение 10 лет.
Для этого им придётся сдать отпечатки пальцев, пройти медобследование, в том числе на наркотическую зависимость и опасные заболевания, такие как ВИЧ.
Иностранные граждане, которые находятся в туристической поездке или живут и работают в Москве, имеют возможность привиться российскими препаратами от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, сообщил столичный оперштаб.