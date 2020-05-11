В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Инфекция затронула множество государств, причём Россия оказалась в числе лидирующих по количеству выявленных случаев заражения. Вместе с тем благодаря неожиданному распространению вируса россияне узнали много нового о своей стране или даже о самих себе. NEWS.ru собрал пять главных выводов, к которым привёл коронавирус жителей России.

Деньги есть!

На фоне распространения коронавируса для поддержки людей и бизнеса власти ввели множество мер.

Так, для потерявших работу и обратившихся в службу занятости после 1 марта пособие по безработице приравняли к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который составляет 12 130 рублей в месяц.

Кроме того, ставшим безработными родителям в настоящее время положены выплаты по три тысячи рублей на каждого ребёнка. А получившим право на материнский капитал семьям государство по июнь будет платить по пять тысяч рублей на каждого ребёнка младше трёх лет.

До уровня МРОТ повысили минимальный размер оплаты больничного. Такое решение должно действовать до конца года.

В июне же начнут выплачивать деньги семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. Причём родителям не нужно будет предоставлять справки. Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка в регионе, а в среднем по России это 5,5 тысячи рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С апреля в течение трёх месяцев медики, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами, ежемесячно получают доплату: от 25 тысяч рублей для водителей скорой помощи до 80 тысяч рублей для врачей. Выплаты таким медработникам также освобождаются от налога на доходы.

Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей решили дать шесть месяцев отсрочки по налогам (кроме НДС), а микропредприятиям — и по страховым взносам. Кроме того, таким предпринимателям предоставили полугодовую отсрочку по кредитам.

Впрочем, многим небольшим бизнесменам всё равно придётся держаться: их коронавирус застал врасплох без накоплений и с кучей обязательств. Да и не всех государство признаёт «наиболее пострадавшими».

Пока Минфин оценивает антикризисные меры в 2,8% ВВП. Из них на поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры предполагается потратить 200 млрд рублей, на соцподдержку — более 250 млрд. На поддержку отраслей экономики, в частности субъектов малого и среднего предпринимательства, заложено около 800 млрд, а для регионов предусмотрели 200 млрд рублей, на сбалансированность внебюджетных фондов — свыше 400 млрд.

Выпадающие нефтегазовые доходы планируется покрыть за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При текущих ценах на нефть ($20 за баррель) в экономику направят около 2 трлн рублей.

Меры поддержки населения и бизнеса призваны уменьшить негативный эффект от обвала экономики в мире, полагает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В то же время они могут быть полезны для будущего перезапуска экономики.

«Денег нет» — это была доктрина, что мы растём по неолиберальным принципам, суть которых весьма и весьма нехитрая: государство не вмешивается. У него, конечно, деньги есть, но оно ведёт себя так, будто у него денег нет. Так что деньги есть. В принципе, они (меры. — NEWS.ru) полезны с точки зрения перезапуска. Если действовать по принципу «денег нет, пусть всё падает», то тогда и перезапускать будет нечего. Перезапускать — я имею в виду экономику. И рабочие люди работу потеряют. А так можно этим процессом управлять. Эти меры носят характер подготовительный, это меры первой волны. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

После отмены карантина понадобится дальнейший план по развитию экономики, добавил Колташов в беседе с NEWS.ru. Нужно будет принимать новые решения, не отказываясь от уже принятых мер.

Работать лучше на госслужбе или курьером

В условиях распространения коронавируса и введения режима самоизоляции многие организации закрылись и немало работников лишились доходов или вовсе были уволены. Основную долю пострадавших составили сотрудники коммерческих предприятий. И в целом представители самых разных профессий, заработок которых напрямую зависит от количества посетителей и клиентов: парикмахеры, актёры театров, продавцы непродовольственных товаров, различного рода фрилансеры.

Защищены в этой ситуации оказались немногие. Например, государственные служащие и занятые в бюджетном секторе. Даже если их отправили в неоплачиваемый отпуск, то хотя бы не уволили.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также выяснилось, что роль некоторых профессий прежде недооценивали. Например, курьеров. Сейчас с их помощью изолированное население получает еду и товары, которые нельзя купить в обычном магазине. Компании же устраивают конкурс на замещение таких рабочих мест. Теперь как более важные воспринимаются должности продавца магазина, водителя автобуса или врача поликлиники: им приходится трудиться, несмотря на угрозу заражения.

Наибольшую устойчивость во время «коронавирусного» кризиса показали сферы сельского хозяйства, производства продуктов питания и крупной розничной торговли, отметил Василий Колташов. Многим компаниям удалось успешно переориентироваться на заработок через доставку своих товаров.

Торговля по заказам, то есть с доставкой — и продуктами питания, и промышленными товарами. И заведения, которые работают на доставку, — многие из них оказались в крупных городах не в минусе, а даже в плюсе. Даже некоторые рестораны умудрились начать зарабатывать — проводить обеды по Zoom, по Skype. Когда шеф-повар связывается с группой людей и рассказывает им, как готовить. А рестораны и курьеры привозят все необходимые ингредиенты, включая специфические соусы, какие-то травы, — рассказал эксперт.

Россияне могут массово паниковать, верить мифам и страдать психическими недугами

В преддверии режима изоляции у людей возникла «продуктовая лихорадка»: они сметали с полок магазинов еду, опасаясь дефицита. Особый спрос возник на товары долгосрочного хранения — гречку, консервы и полуфабрикаты. Ажиотаж был настолько сильным, что и сами торговые сети закупились впрок. Однако никакого дефицита так и не произошло. Впоследствии маркеты не успели вовремя распродать скоропортящиеся товары, и их пришлось выбросить в мусорную корзину.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместе с тем на фоне распространения коронавируса массово стали рождаться небылицы. Например, что от инфекции можно уберечься с помощью водки. Тогда как она лишь разгоняет кровь и ускоряет развитие болезни. Особую силу приобрёл слух об эффективности имбиря в борьбе против коронавируса. В результате россияне стали массово скупать корень растения, в стране зафиксировали дефицит этого товара, а продавцы резко подняли на него цены. Представителям Всемирной организации здравоохранения пришлось даже развенчивать сложившийся миф на основе научных данных.

Примечательно также, что с начала распространения эпидемии коронавируса в России на 30–40% выросло количество обращений к психиатрам. В настоящее время врачи отмечают множество случаев, когда проблемы с психикой возникают у совершенно до этого здоровых людей. Причём обращаются с серьёзными психическими расстройствами. В частности, истерическим, параноидным психозом. Само собой, на психике сказываются тревожный информационный фон и потеря работы.

Люди стали закупаться продуктами перед изоляцией из-за страхов, которые появились на фоне сообщений о наступлении кризиса: в данном случае речь идёт о выживании. Кроме того, даёт о себе знать опыт поколений и людей, переживших развал СССР, отметил социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, вера россиян слухам об эффективности имбиря против коронавируса была неизбежна: официальная медицина заявила, что лекарства от болезни нет. При этом жители России не доверяют врачам и привыкли искать альтернативные способы лечения.

Официальная медицина просто «сдала поляну», что называется, всем, кто хотел бы на этой «поляне» поработать, когда официально заявила, что лекарства нет. В такой ситуации человеку достаточно некомфортно ощущать, что он один в поле, кругом волки, а у него нет даже никакого оружия. Наши люди привыкли обходиться тут подножными средствами. Наши обыватели очень давно преисполнены в принципе недоверия к официальной медицине. И до коронавируса наш народ любил лечиться сам и не доверял врачам и их рекомендациям. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Он рассказал NEWS.ru, что у многих людей могут проявляться психосоматические проблемы в контексте ситуации с коронавирусом. Например, люди «накручивают» себя представлениями о поражении лёгких, тогда как у них всё в порядке. В итоге они действительно могут ощущать удушье или нехватку кислорода.

Среди вероятных недугов у россиян способны проявиться панические атаки со страхом умереть, добавил Рощин.

Система здравоохранения не готова к новым угрозам

Мировая медицина оказалась неспособна противостоять коронавирусу. В том числе и российская. Сказалась как нехватка техники в виде аппаратов ИВЛ, защитных костюмов, так и недостаточно безопасные условия работы медиков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так, в конце апреля все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге заразились коронавирусом. Как сообщил заведующий отделением Дмитрий Пташников, ничто не помогло уберечься — «никакие средства защиты не сработали, даже самые современные». По его словам, это произошло из-за пребывания в одном помещении с больными.

Причём некоторые врачи безответственно относятся к здоровью окружающих и сами выступают в роли распространителей коронавируса. Например, в марте главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова вернулась из Испании и скрыла поездку. Она не осталась в самоизоляции, продолжала читать лекции в университете, посещала учреждения и ведомства. Когда состояние женщины ухудшилось, её поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тысячи человек из её потенциальных контактов. У 11 из них выявили коронавирус. В отношении Санниковой возбудили дело о халатности и уволили с должности.

По последним данным, коронавирусом в России заболели более 200 тысяч человек. Свыше 39 тысяч из них выздоровели и 2 тысячи скончались. По состоянию на 11 мая наша страна находится в пятёрке стран-лидеров по числу инфицированных.

Россияне могут месяц сидеть дома и устать от этого

Режим самоизоляции в регионах России действует с начала марта. Выходить на улицу можно только в крайних случаях. Например, чтобы купить продукты или лекарства, выгулять собаку или пойти к врачу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители страны поначалу воспринимали карантин как нечто необычное, и некоторые даже радовались нерабочему периоду. Обменивались сообщениями в мессенджерах и постами в соцсетях на эту тему. Кто-то «разгребал» отложенные из-за работы домашние дела или запускал давно запланированные к просмотру фильмы.

Теперь же затянувшиеся ограничения погружают людей в растущий психологический негатив и раздражение: они не могут пойти куда хотят и полноценно общаться со своим окружением. Особенно трудно приходится одиноким людям, конфликтующим супругам или постоянно находящимся с маленькими детьми родителям. Некоторые начинают демонстративно нарушать режим самоизоляции, выказывая внутренний протест.

В конце прошлого месяца диджей в Подмосковье хотел устроить балконный флешмоб. Он включил музыку на своём балконе и призвал других подпевать на своих. Но десятки людей вышли танцевать на улицу. Впоследствии этой историей занялась полиция.

В ближайшем будущем россияне будут всё чаще нарушать карантин, уверен социальный психолог Алексей Рощин. Пока что их ещё сдерживают пугающие сообщения. Тогда как новые ограничения со стороны властей вроде обязательного ношения перчаток могут подтолкнуть людей к ещё большему недовольству.

Ситуация противоестественная для многих, и люди будут стараться её нарушить. Чем дальше — тем больше, — заключил социальный психолог.

Как сообщили на днях в Росгвардии, в мае сотрудники ведомства задержали в Москве более тысячи нарушителей режима изоляции. Например, граждане находились в общественном месте и распивали спиртные напитки.