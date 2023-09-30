Путин встретился с участниками боя у Урожайного: как они отразили атаку ВСУ

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с награжденными военными – участниками специальной военной операции

Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции, которые отличились в бою около поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении. Что известно о действиях военнослужащих ВС РФ, отразивших атаку ВСУ?

Как российские солдаты отразили атаку ВСУ

25 сентября Министерство обороны России сообщило, что пятеро военнослужащих отразили атаку превосходящих сил противника в районе Урожайного.

«За день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли», — рассказали в военном ведомстве.

Командир отделения с позывным Шмель пояснил, что первый бой длился около 40 минут. Ближе к вечеру была вторая попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

«Вечером началось опять движение, в нашу сторону поехал танк и две ББМ. Позже по рации услышали, что танк подорвался. Бронемашины начали спешивать пехоту. Высадившиеся штурмовики ВСУ оказались под шквальным огнем наших минометов, но 12 украинских военнослужащих все же добрались до опорного пункта, начался контактный бой», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Пять российских солдат, двое из которых в ходе боя получили ранения, отбили атаку превосходящего по силам противника.

«Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным Большой. На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь», — сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ В. Путин встретился с награжденными военными

Что сказал Владимир Путин в ходе встречи с бойцами ВС РФ

Во встрече с президентом России приняли участие рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов, который присутствовал по видеосвязи.

«После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, — доложил не только устно, но и показал видеоматериал. Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма», — отметил российский лидер.

Путин назвал действия военнослужащих «героизмом в прямом смысле этого слова», поблагодарив их и пожелав успехов в дальнейшем.

В ходе встречи президент России попросил их, как людей, находящихся на передовой, высказать свою оценку организации боевой работы.

«Хотел с вами обсудить и поговорить о том, <...> что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам, и тем, кто командует войсками», — сказал Путин.

Также глава государства обратил внимание, что вместе с военнослужащими сражались добровольцы, которые пришли в вооруженные силы из колоний, недавно прошли похороны одного их них. Путин предложил почтить его память минутой молчания, сказав, что каждый может совершить ошибки в своей жизни, но «они искупили свою вину в полной мере».

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