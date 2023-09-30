Что сейчас происходит у Работино и Вербового: ситуация 30 сентября

Фото: МО РФ

В Запорожье российская армия атаковала бойцов ВСУ к западу от Работино, передает Readovka. Какие последние новости из зоны специальной военной операции и с этого участка фронта, почему отступила 47-я бригада?

Ситуация у Работино 30.09.2023

«Запорожское направление. На Ореховском участке русская армия атаковала позиции боевиков к западу от Работино. В то же время ВСУ пытаются наступать в районе Вербового и Новопрокоповки. На Времевском выступе наши бойцы успешно контратаковали севернее Приютного», — пишет Readovka.

«Рыбарь» передает, что на Ореховском участке ВСУ значительно снизили активность.

«Одновременно с этим российские войска продолжают наносить удары по местам дислокации ВСУ в районе Работино и Вербового», — сообщил источник.

«Архангел спецназа Z» рассказал, что сегодня утром происходило у Работино.

«Утром было обнаружено скопление двух штурмовых групп противника, они готовились к наступательным действиям, но наши войска решили остановить это в зачатке. По месту их сбора у лесополки была направлена ТОС „Солнцепек“. Приезжала машина эвакуации, на месте долго находиться не стала и быстро ретировалась назад. Бойцы 47-й бригады ВСУ замечены на фронте на рубеже Работино — Новопрокоповка, может, вывели какую-то часть, но не всех. Враг продолжает обстреливать тыловые районы боеприпасами западных стран», — отметили авторы канала.

WarGonzo пишет, что на Запорожском направлении ВСУ при массированной поддержке артиллерии атакуют Новопрокоповку и подступы к Вербовому.

«ВС РФ, в свою очередь, активно бьют по их позициям в селах Новоданиловка, Работино и Малая Токмачка. Также активировали новый участок на ЛБС — атаковали у Красного. Цель — перерезать рокаду, которая проходит через Гуляйполе с дальнейшим выходом во фланг украинской группировки на Угледарском участке», — сообщил источник.

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Фото: МО РФ

Что известно о 47-й бригаде ВСУ у Работино

В Минобороны России вчера заявили, что 47-ю механизированную бригаду ВСУ выводят в тыловые районы на восстановление боеспособности из-за огромных потерь и отказа личного состава идти в бой.

«С уверенностью подтвердить это пока не можем, но такой вариант совершенно не исключаем. 47-я омбр была активно задействована в боях на рубеже Работино — Вербовое последние несколько недель. Тактика „мясного штурма“ позволила продвинуться лишь на пару десятков метров за три с небольшим месяца, а потери противников при этом были, мягко говоря, высокими. 47-я бригада уже в третий раз отправляется на доукомплектование — причем это касается не только этого соединения. Похожая судьба постигла и 82-ю одшбр, и 46-ю оаэмбр, и даже 71-ю ебр, которая вступила в бой несколько недель назад. При этом вывод 47-й омбр в тыл существенно не скажется на возможностях ВСУ на участке. Там по-прежнему хватает отдельных формирований десантно-штурмовых войск и нацгвардии. Да и подготовка новых бригад идет полным ходом», — написал «Рыбарь».

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