Forbes: один советский трюк перечеркнет попытки ВСУ ударить по Крыму Forbes: морские дроны ВСУ беспомощны против МПК «Альбатрос» и вертолетов Ка-27

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Российские военные могут задействовать в акватории Черного моря тактику времен Советского Союза, чтобы бороться с беспилотными субмаринами ВСУ, сообщил аналитик Дэвид Экс в публикации для издания Forbes. По его словам, речь идет об использовании малых противолодочных кораблей проекта 1124 «Альбатрос» и вертолетов Ка-27. Вместе они способны пресечь попытки атаковать базу Черноморского флота в Крыму.

Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота, — написал Экс.

При этом он подчеркнул, что такая тактика очень сложна в реализации. Она подразумевает синхронизированную работу экипажей кораблей и вертолетов с расчетом на закрытие «слепых» зон друг друга. В свое время этот метод позволял советским военным эффективно контролировать входы в заливы и другие узкие участки акваторий.

Корабли проекта 1124 «Альбатрос» строились в период с 1970-х по 1980-е годы, однако все еще стоят на вооружении. Их основной задачей является охрана военно-морских баз и соединений ударных кораблей в прибрежных районах.

Ка-27 представляет собой корабельный противолодочный вертолет, оснащенный гидроакустической, радиолокационной, информационно-вычислительной системами обнаружения.