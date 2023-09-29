Путин встретился с отличившимися в зоне СВО бойцами Путин встретился с бойцами ВС РФ, отличившимися в бою в районе Урожайного

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с награжденными военными – участниками специальной военной операции

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград. Военнослужащие отличились в бою в районе Урожайного, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Среди участников встречи названы рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивливев, а также рядовой Вячеслав Тарасов. Кроме того, в разговоре с главой государства принял участие старший сержант Виктор Хамаганов.

Хотел с вами обсудить и поговорить о том <...> что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками, — сказал Путин.

Президент отметил, что вместе с бойцами сражались добровольцы, пришедшие в Вооруженные силы из мест лишения свободы. Глава государства отметил, что сегодня проходят похороны одного из погибших бойцов. Он предложил почтить его память минутой молчания.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой за отражение атаки ВСУ у Урожайного. Министр отметил, что Калашников и его подчиненные обратили в бегство превосходящие силы противника.

В августе Путин провел встречу с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии — экипажем танка «Алеша». Российский лидер поздравил военных с вручением государственных наград, а также попросил рассказать подробности танкового боя с колонной ВСУ, состоявшей из восьми единиц натовской бронетехники.