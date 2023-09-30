Осенний призыв — 2023: кого возьмут, отправят ли на СВО, новые правила Призывная кампания в ВС РФ по традиции начнется в октябре и продлится до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 октября стартует осенний призыв, который продлится до конца 2023 года. Повестки получат россияне в возрасте от 18 до 27 лет. Главным нововведением сезона стали различные ужесточения наказаний — за неявку в военкомат, несообщение о смене места жительства, уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии и другие. NEWS.ru узнал, что ждет молодых россиян в предстоящие три месяца и грозит ли им отправка для участия в СВО.

Кого будут призывать осенью 2023 года

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осенний призыв ежегодно проходит с 1 октября по 31 декабря. Исключение предоставляется для призывников, которые участвуют в сельхозработах (их начнут забирать в армию с 15 октября), а также жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (1 ноября). Под призыв подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, то есть те, кто родился в 1996–2005 годах, которые признаны годными для этого.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как заявил 29 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, начало отправки призывников со сборных пунктов начнется 16 октября, срок службы составит, как и прежде, 12 месяцев.

Сколько человек призовут

Как следует из президентского указа об осеннем призыве граждан РФ на военную службу, с начала октября и до конца года в армию возьмут 130 тысяч человек. Во время предыдущего осеннего призыва, согласно указу Владимира Путина (он был обнародован 30 сентября 2022 года) на срочную службу должны были забрать 120 тысяч россиян. Под весенний призыв 2023 года (указ о его проведении был издан 30 марта) подпадали 147 тысяч человек.

Кто имеет право не служить в армии

Полный список категорий, которые освобождаются от призыва, прописан в ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». К ним относятся такие категории:

Граждане, приговоренные к любому виду наказания по одной или нескольким статьям УК, а также находящиеся под следствием.

Лица с непогашенной судимостью за любой вид преступления.

Работники ФСБ, МВД и МЧС на время службы в этих ведомствах.

Обладатели ученых степеней.

Родственники погибших во время военной службы.

Люди призывного возраста, получившие на медкомиссии категории годности «В» (ограниченно годен — по состоянию здоровья освобождается от призыва в мирное время и зачисляется в запас), «Г» (временно негоден из-за получения травмы или расстройства здоровья), «Д» (не годен — полное освобождение от призыва).

Сотрудники аккредитованных IT-компаний, подавшие соответствующие заявления на сайте госуслуг в указанные сроки.

Учащиеся очных отделений вузов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Единственные кормильцы в семье или имеющие инвалидность, отцы двоих и более детей.

Те, кто решил пройти альтернативную гражданскую службу (АГС).

Будут ли призывников оповещать электронными повестками

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С 1 октября призывников будут вызывать в военкоматы бумажными повестками, однако они могут дублироваться электронными. Об этом, в частности, заявлял ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов: «Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме».

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. На его основе должны формироваться электронные повестки. Как писал NEWS.ru, повестки в реестр и на портал «Госуслуги» будет формировать сотрудник военкомата. О получении электронной повестки человек должен узнать через уведомление портала, в МФЦ или зарегистрировавшись в данном реестре. Через неделю после появления повестки в реестре она получает статус врученной.

Изначально предполагалось, что реестр может заработать уже осенью 2023 года, о чем, в частности, заявлял глава Минцифры Максут Шадаев. Но впоследствии его заместитель Олег Качанов признался, что это произойдет не ранее 2025 года.

Как призывникам ограничат право на выезд из РФ

Законодательные нововведения также предусматривают запрет для призывников выезжать из России. Гражданин сможет узнать о том, что он стал невыездным, из информации в личном кабинете на портале госуслуг.

Это ограничение начинает действовать не со дня, когда повестка считается врученной, а со дня размещения ее в реестре. Оно будет действовать до исполнения обязанности призывника явиться по повестке в военкомат. На добровольную явку отведено 20 календарных дней со дня, указанного в повестке. Как пояснил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин, закон, регламентирующий эту норму, в силу вступил, но есть нюансы.

«Реестра в настоящее время нет. Казалось бы, ограничение на выезд действовать не будет. Но в связи с принятием закона от 4 апреля 2023 года № 437-ФЗ ограничение на выезд за рубеж у призывников начинается со дня, когда военный комиссариат направил или вручил повестку. То есть теоретически у призывника запрет может возникнуть начиная с 1 октября 2023 года, когда формально можно начинать отправлять повестки. Поэтому дата начала работы реестра не имеет значения», — констатирует Салкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, сейчас при неявке по надлежаще врученной повестке через 20 дней будет запрещена регистрация в качестве ИП и самозанятого, ограничено право на управление транспортными средствами, право регистрировать сделки с недвижимостью, постановки на учет транспортных средств, заключение кредитных договоров и договора займа.

Какие нововведения и ужесточения ждут призывников

Летом Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию и военного учета. Парламентарии, в частности, ужесточили штрафы за неявку в военкомат и ввели целый ряд новых наказаний (Путин подписал их 31 июля), который вступают в силу с 1 октября.

За неявку в военкомат по повестке могут назначить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Повестка может быть любой: для уточнения данных, на медицинское освидетельствование, на призывную комиссию. До 1 октября штрафы за это составляют от 500 до 3000 рублей.

За уклонение от медосвидетельствования или обследования по комиссии штраф повышается до 15–25 тысяч рублей (сейчас — от 500 до 3000 рублей).

Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения и должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 тысяч рублей (раньше — 3000 рублей).

Наказание от 5 до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде за пределы РФ более чем на полгода или не явился в военкомат.

Штраф от 10 до 20 тысяч рублей грозит тем призывникам, которые не сообщили о выезде с места жительства во время проведения призыва.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо этого, работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военкомат. За это должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 350 до 400 тысяч.

Когда будет повышен призывной возраст

Помимо повышения штрафов, власти повысили верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет с сохранением нижней в 18 лет (последнюю изначально планировалось поднять до 21 года). Эти нововведения вступают в силу с 1 января 2024 года. При этом поэтапного повышения, как парламентарии и другие официальные лица обещали ранее, не будет. С нового года все не отслужившие российские мужчины в возрасте 28–30 лет, если они не имеют права на отсрочку или не признаны негодными к службе, могут попасть на срочную службу в ВС РФ. Но они будут подпадать уже под весенний призыв 2024 года.

Могут ли призывников отправить на СВО

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин обещал, что срочников не будут отправлять в «зону проведения СВО», которая «проходит по Новороссии и Донбассу»: «Как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это — территория Российской Федерации».

Также глава государства добавил, что, по данным Минобороны, направлять срочников на передовую нет необходимости.

Фото: МО РФ

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский пообещал, что «в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах: ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

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