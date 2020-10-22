Путин снял с должности первого замдиректора ФСБ

https://static.news.ru/photo/9faee972-1468-11eb-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, генерал армии Сергей Смирнов освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы приказом президента России Владимира Путина.

Сергею Смирнову 12 октября исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для госслужбы. Первым заместителем директора ФСБ он был 17 лет, а на военной службе провёл 46 лет, передаёт НСН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четыре генерала МВД и МЧС покидают свои должности. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Начальник УМВД по Амурской области Николай Аксёнов, начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников, замруководителя ГСУ СК РФ по Московской области Александр Сарафанов, начальник ГУ МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхьяев покидают свои места, писал NEWS.ru.