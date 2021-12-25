Путин пошутил, что в Новый год будет слушать поздравление президента

Президент России Владимир Путин намерен встретить Новый год в кругу семьи и близких. При этом он в шутку сказал, что собирается слушать своё новогоднее обращение. Он также поделился, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам, рассказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

На вопрос, удастся ли ему провести Новый год и праздничные дни с семьёй, а также самостоятельно ли он выбирает подарки внукам, Путин ответил утвердительно, отметив, что есть способы совершать покупки не посещая магазин.

Ну, отчасти да. Но я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится, — рассказал Путин.

На вопрос, как глава государства будет праздновать Новый год, Путин ответил, что будет «сидеть вместе с близкими» и «слушать президента».

О том, что президент будет встречать Новый год в компании родных и близких, ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что на праздничной неделе Путин часть времени проведёт в рабочих делах и встречах. Это связано в первую очередь с непростой мировой обстановкой. Кататься на лыжах в Сочи президент ещё не планировал.