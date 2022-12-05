Путин продлил заморозку накопительной пенсии Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2025 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Также он подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014–2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предусмотрен на 2025 год, — говорится в пояснительной записке к закону о заморозке накопительной пенсии.

Согласно закону о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий, до 1 января 2024 года приостанавливается действие нормы закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера».

Ранее компания «Этажи» предложила освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. На сегодня пенсионеры освобождены от налогов на недвижимость разных видов: квартиры, дома, гаражи. Идею новой льготы уже поддержали в Госдуме.

Также стало известно, что пенсионер может не платить налоги за дом или свою квартиру, долю в ней, а также гараж и хозяйственные постройки площадью до 50 м² на своем земельном участке. Стоит учесть, что воспользоваться мерой поддержки можно только на один объект в каждой категории.