Путин призвал бизнес подключиться к производству вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8ae75d86-13ae-11eb-a634-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин призвал бизнесменов включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.

Глава государства 21 октября посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Члены бюро правления РСПП попросили президента не вводить новый карантин в стране, несмотря на рост числа новых случаев COVID-19.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.