Путин присвоил классные чины сотрудникам аппарата правительства

Российский президент Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника РФ 3 класса пресс-секретарю премьер-министра Борису Белякову. Указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным служащим опубликован на официальном портале правовой информации.
Чин госсоветника 2 класса
Замглавы аппарата премьер-министра Леонид Левин также получил чин действительного государственного советника РФ 3 класса.
Глава налоговой службы Даниил Егоров и замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, а также замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов получили чин действительного государственного советника РФ 1 класса.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин рассказал о строительстве ледоколов.