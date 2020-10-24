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Путин присвоил классные чины сотрудникам аппарата правительства

21:38, 26 октября 2020
Борис Беляков Борис Беляков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский президент Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника РФ 3 класса пресс-секретарю премьер-министра Борису Белякову. Указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным служащим опубликован на официальном портале правовой информации.

Чин госсоветника 2 класса присвоен руководителю секретариата руководителю протокола премьер-министра РФ — заместителю руководителя аппарата правительства Наталье Савиной и заместителю руководителя аппарата правительства Игорю Шевченко.

Замглавы аппарата премьер-министра Леонид Левин также получил чин действительного государственного советника РФ 3 класса.

Глава налоговой службы Даниил Егоров и замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, а также замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов получили чин действительного государственного советника РФ 1 класса. 

Как писал NEWS.ru, ранее Путин рассказал о строительстве ледоколов. 

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