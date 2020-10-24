Путин присвоил классные чины сотрудникам аппарата правительства

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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов Каспийской флотилии в Дагестане.

Согласно данным пресс-службы ведомства, он проверил работу по обустройству причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии во время рабочей поездки в войска Южного военного округа. В Каспийске идёт масштабное строительство,...