Путин: после заражения премьера COVID-19 я обязан был стать аккуратным

https://static.news.ru/photo/6cb682c4-b93b-11ea-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин рассказал, что после того как премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, он должен был стать осмотрительнее и соответствующим образом выстроить свой график.

После того как выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график, — сказал Путин.

В интервью в эфире телеканала «Россия 1» он добавил, что любит общаться с людьми.

Мне это доставляет внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы, — рассказал президент.

Путин рассказал ещё об одном правиле, которое он ввёл из-за повышенной ответственности. Российский лидер рассказал, что по его распоряжению президент и глава правительства никогда не летают в одном самолёте и даже не вылетают в одно и то же время.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер проходил лечение в одной из столичных больниц и активно работал всё это время. 19 мая Мишустина выписали из больницы.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что пандемия COVID-19 показала, что эгоизм в международных отношениях ведёт в тупик, а понимание этого должно изменить качество отношений между странами.