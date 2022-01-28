Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании некоммерческих организаций (НКО) и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Глава государства поставил сроки выполнения поручения — до 1 мая 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

Проанализировать совместно Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения, — говорится в поручении.

Отмечается, что если потребуется необходимость, то нужно предоставить идеи о совершенствовании соответствующего законодательства.

Ответственные за поручение — Константин Чуйченко, Андрей Липов, Валерий Фадеев и Владимир Соловьёв.

Ранее Верховный суд РФ принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (организация, выполняющая функции иностранного агента). Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. Среди причин для ликвидации НКО назывались нарушения при маркировке материалов по закону об иностранных агентах. Решение суда раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы. Защита намерена обжаловать решение ВС.