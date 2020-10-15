Путин подписал закон о налоговой поддержке издательств

https://static.news.ru/photo/6f0375e4-0ed8-11eb-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Организациям, которые выпускают периодическую печатную и книжную продукцию, будет оказана налоговая поддержка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, потери из-за бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции средств массовой информации, списываемой налогоплательщиками, входят в пункт о прочих доходах и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Подписанный Путиным закон позволяет увеличивать максимальный объём потерь до 30% от стоимости тиража. До этого допускалось не более 10%.

Новый закон инициировал кабмин, а разработан он был во исполнение поручения президента РФ от 25 сентября 2019 года. Он вступит в силу спустя месяц со дня официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о регулировании проезда по платным дорогам. Закон направлен на внедрение безбарьерных систем взимания платы (free-flow) и на развитие скоростных автотрасс в целом.