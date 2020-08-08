Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

https://static.news.ru/photo/e6075bce-da4e-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ношения каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооружённых сил РФ. Документ опубликован в базе нормативно-правовых актов.

Вместо шапок из каракуля полковники будут носить меховые шапки с козырьком, а высшие офицеры — меховые шапки с шитьём 5% золочения.

В российской армии каракулевые шапки чёрного и серого цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга.

В российской армии каракулевые шапки чёрного и серого цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности внезапной проверки войск, которая прошла во время пандемии коронавируса. Министр отметил, что она показала высокую боеспособность армии.

Шойгу подчеркнул высокий профессионализм войск и строго соблюдение требований безопасности. Он рассказал, что во время пандемии коронавируса не было ни одного случая нанесения ущерба государственной собственности.

NEWS.ru писал, что Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые находятся в запасе. Под действие документа подпадают все военнослужащие запаса, не достигшие 60 лет.