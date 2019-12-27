https://static.news.ru/photo/bb6d53b2-28a8-11ea-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин заявил о необходимости организовать бесперебойное функционирование ведомств в длинные праздничные каникулы, отметил Песков. Кроме того, российский лидер затронул вопросы, касающиеся Сирии и Ливии, передаёт слова представителя Кремля «Интерфакс». Он пояснил, что Путин провёл несколько телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами и обсудил с ними ситуацию в этих арабских странах.

Ситуация в Сирии обсуждалась с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию, — сказал Песков.

На совещании присутствовали глава кабмина Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД Сергей Лавров, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее NEWS.ru выяснил, как российские политики будут встречать Новый год.