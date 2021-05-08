Рябков назначен представителем президента России по вопросу денонсации ДОН

https://static.news.ru/photo/c98c1378-b0da-11eb-b834-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел страны Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официально-правовом портале.

Назначить <...> Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания <...> вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, — говорится в распоряжении.

В нём напоминается, что Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о единственной возможности сохранить участие РФ в ДОН. Он заявил, что США должны вернуться в этот договор, тогда и Москва продолжит в нём участвовать.

NEWS.ru ранее писал, что Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, Россия направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

ДОН позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.