Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

https://static.news.ru/photo/3c2e3dd6-a116-11eb-a321-96000091f725_660.jpg Сергей Липилин Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым начальником штаба Балтийского флота и первым заместителем командующего Балтийским флотом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Там уточнили, что Липилин уже «принял дела, должность и приступил к своим обязанностям».

Как следует из официальной информации, приведённой пресс-службой, новый начальник штаба родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году после окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища он поступил на офицерскую службу, начав её в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

В дальнейшем Липилин командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый». В 2004 году он был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. С 2014 по 2018 год являлся командующим войсками и силами на Северо-Востоке России, а с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом.

Липилин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также получил ряд других наград.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Балтийского флота направился в Атлантику. В его состав входят корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82.