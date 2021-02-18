Путин и Лукашенко проведут встречу на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/22e9252a-71c3-11eb-830d-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Встреча Лукашенко и Путина состоится на следующей неделе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

Место встречи пока неизвестно.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в конце февраля. Он отметил, что по-прежнему остаётся актуальной проблема пандемии коронавирусной инфекции, а также политическая ситуация вокруг обоих государств. Так что, по его словам, у двух лидеров будет достаточно тем для обсуждения. Также они коснутся вопросов, связанных с углублением интеграции.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия добивается от России очередного кредита, на который могут пойти остатки средств, которые выделялись на заём для строительства Белорусской АЭС. Размер нового транша может превысить $3 млрд.