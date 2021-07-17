Пушков сообщил о «больших неприятностях» для YouTube в России

Сенатор Алексей Пушков заявил о том, что сервис YouTube в России в будущем ждут «большие неприятности». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что сейчас на сервисе YouTube присутствует глобальная цензура. В качестве примера Пушков привёл свою передачу о навязывании детям трансгендерной культуры, которую удалили. По заявлению сервиса, она противоречила правилам сообщества.

После того, как YouTube снял с моего аккаунта важный видеосюжет, открыл собственный канал на Rutube, где буду размещать видеоматериалы в соответствии с законами РФ, а не произвольными правилами сообщества, которые навязывает нам видеохостинг, — сообщил политик.

Сенатор напомнил, что до конца года сервис должен открыть офис в России и обязан создать юридическое лицо. В противном случае видеохостинг могут ждать «большие неприятности».

Ранее стало известно, что крупнейшие IT-компании мира обязали открыть филиалы в России. Закон подписан президент России Владимир Путин.