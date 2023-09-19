Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке Пушилин: Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне

Фото: МО Украины

Населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.

Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне, — сказал Пушилин.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщил, что украинские войска несут серьезные потери в боях за населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, которые находятся недалеко от Артемовска. О том, что первые два поселения перешли под контроль ВСУ, ранее заявляли власти Украины. Марочко утверждает, что сражения за них продолжаются.

Он подчеркнул, что украинские войска теряют при каждом штурме около 30% личного состава убитыми и ранеными. Из техники же чаще всего уничтожаются украинские легковые автомобили и броневики, которые ВСУ используют для перевозки личного состава и боекомплектов.

Ранее военкор Алексей Живов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о переходе села Клещеевка под контроль ВСУ. По его словам, российские силы продолжают контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне.