Психолог рассказала, как справиться с синдромом самозванца

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С синдромом самозванца не надо бороться, с ним нужно подружиться, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Ольга Батуева. Она объяснила, что обычно подобным страдают люди, которые не научились присваивать свои же достижения и заслуги, так как им всё время кажется, что это всё произошло случайно или благодаря удаче. По словам эксперта, чтобы научиться присваивать собственные достижения, необходимо следовать нескольким шагам.

Батуева посоветовала составить план о том, чем человек занимался, начиная от детского сада. В нём можно прописывать всё что угодно, вплоть до того, какие оценки получал в школе, какие рефераты защищал в университете, в каких соревнованиях участвовал.

И так идти постепенно: детство, подростковый возраст, юношеский. В конце концов, если человек закончил институт, то у него уже есть способности к тому, чтобы учиться, например. Будет понимание, что он это делал сам, а никто другой, — поделилась Батуева.

Также психолог рекомендовала принять суждение о том, что всё знать невозможно. Специалист считает, что принять это внутрь себя сложно и такому, как правило, подвержены люди, которых много критиковали.

Когда у человека было много критики, ему тяжело идентифицировать себя со своими достижениями. У него ощущение чего-то недоделанного. Если совсем этот синдром мешает, то лучше сходить на одну консультацию с психологом, а лучше на несколько, чтобы поработать со своей уверенностью, — подытожила Батуева.

Ранее психотерапевт Александр Панарин объяснил, что для избавления зависимости от соцсетей необходимо осознать, что они делают жизнь человека хуже, снижая продуктивность на работе и осложняя отношения с родными и близкими. Он также порекомендовал россиянам подсчитать, сколько времени они тратят на соцсети.