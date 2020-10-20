Прошло первое заседание комиссии СБ по системе защиты от новых инфекций

Первое комиссии по вопросам формирования системы защиты от новых инфекций состоялось в Совете Безопасности РФ.
Встречу провёл заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев
Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета, — отметил он в ходе заседания.
По его словам, задача комиссии заключается в другом,
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии СБ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. В документе отмечалось, что комиссию возглавит Дмитрий Медведев.
Межведомственная комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее неизвестных заболеваний, изучать механизмы их возникновения и следить за распространением. Также она будет определять уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.
По словам бывшего главного санитарного врача, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, такая комиссия нужна, «но она усечённая получилась».
11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете.
20 октября медики выявили 16 319 новых случаев COVID-19 в РФ. Общее число инфицированных за всё время пандемии достигло 1 431 635. Полностью вылечились за минувшие сутки 9704 человека. Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 269 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 24 635 летальных исходов.