Прошло первое заседание комиссии СБ по системе защиты от новых инфекций

https://static.news.ru/photo/b690be0c-12d5-11eb-8a55-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое комиссии по вопросам формирования системы защиты от новых инфекций состоялось в Совете Безопасности РФ.

Встречу провёл заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев

Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета, — отметил он в ходе заседания.

По его словам, задача комиссии заключается в другом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии СБ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. В документе отмечалось, что комиссию возглавит Дмитрий Медведев.

Межведомственная комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее неизвестных заболеваний, изучать механизмы их возникновения и следить за распространением. Также она будет определять уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.

По словам бывшего главного санитарного врача, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, такая комиссия нужна, «но она усечённая получилась».

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете.

20 октября медики выявили 16 319 новых случаев COVID-19 в РФ. Общее число инфицированных за всё время пандемии достигло 1 431 635. Полностью вылечились за минувшие сутки 9704 человека. Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 269 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 24 635 летальных исходов.