Прокурор оценил занятость Навального по его публикациям в соцсетях

https://static.news.ru/photo/9c3e5bd6-7356-11eb-a540-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Представитель обвинения на судебном заседании Мосгорсуда по апелляции оппозиционера Алексея Навального на приговор о тюремном сроке предъявил в качестве доказательств свободного времяпрепровождения Навального в Германии публикации из его социальных сетей.

3 октября — прогулка с сыном по Берлину. 6 октября — выход в свет, интервью известному блогеру. Похожа ли эта активность на поведение больного человека? Как это мешало выходить на связь с инспекторами? Где инспекторы должны были его зарегистрировать? В лесу? У водопада? — заявил прокурор.

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев по делу касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

В начале февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушений со стороны Навального, который не регистрировался в полиции как условно осуждённый в период, пока проходил лечение в Германии.