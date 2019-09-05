https://static.news.ru/photo/ae36f64a-cff1-11e9-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уровень доверия к товарам, маркированным Государственным знаком качества, у россиян растёт. Такие данные приводит исследовательский холдинг Romir .

За 2019 год число граждан, выбирающих на полках магазинов такие товары, увеличилось на 10%. Растут и продажи продукции, проверенной Роскачеством. За первые шесть месяцев 2019 года их рост составил 119%.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, маркировка стала элементом мягкой силы.

Покупатели голосуют рублём за такие продукты, торговые сети отдают им приоритетные места на полках, в результате чего производителям приходится постоянно повышать качество выпускаемой продукции, — сказал он.

Сейчас право маркироваться знаком качества уже получили 236 товаров. При этом действует оно в течение трёх лет, затем снова проводятся проверки на соответствие высоким стандартам.

Подтвердили своё право на ношение знака такие торговые марки, как «Слобода», «Добавкин», «OL — TEX», «Дары Кубани», «Ряба», «Экстра», Mr.Ricco, «Шебекинские», «Каролина», «Подворье», «СКИТ», «Французская штучка» и Calve.

Ранее специалисты Росконтроля проверили семь марок ультрапастеризованного молока на содержание антибиотиков, консервантов и растительных жиров. Признаки фальсификации были выявлены в двух продуктах, писал News.ru.