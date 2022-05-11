Эксперт заявил, что интеграция территорий в состав РФ начнётся с Донбасса Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков: республики Донбасса первыми войдут в состав РФ

Пример Крыма даёт основания полагать, что интеграционный процесс начнётся с республик Донбасса, где уже сформированы легитимные органы власти, далее по этому сценарию будут действовать и остальные регионы, желающие присоединиться в состав России, заявил в разговоре с NEWS.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, запущена «волна просьб о перспективах вступления в состав РФ».

Можно только поприветствовать заявление главы ВГА (военно-гражданской администрации Херсонской области. — NEWS.ru) Стремоусова, ранее подобные заявления делал только пророссийский политический деятель в Харьковской области Виталий Ганчев, то есть сейчас запущена своего рода волна просьб о перспективах вступления в состав Российской Федерации, — сказал он.

Эксперт отметил, что регионы, желающие войти в состав РФ для начала должны завершить этап легитимизации властей, потом должно пройти законное избрание этих властей, что возможно только после окончания спецоперации России на Украине. Как только это будет сделано, необходимо провести референдум от лица жителей региона, как это было в Крыму.

Скориков предположил, что данный процесс начнётся с республик Донбасса, где уже сформированы легитимные власти, избранные на выборах, однако это начнётся после полного освобождения территорий.

Ранее стало известно, что заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил: регион станет стремиться войти в состав Российской Федерации. При необходимости его власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он. Исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей, подчеркнул Стремоусов.