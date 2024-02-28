Прилеты фугасных авиабомб по объектам ВСУ в Курахово попали на видео Военкор Котенок показал видео ударов тяжелых ФАБов по объектам ВСУ в Курахово

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары фугасными авиабомбами по объектам ВСУ в районе Курахово в ДНР. Он отметил, что именно там должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Прилеты тяжелых ФАБов с УМПК (в т.ч. ФАБ-1500) по объектам ВСУ в районе Курахово, через которое должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении, — написал он.

Ранее Котенок рассказывал, что ВСУ готовят линию фронта на рубеже Курахово — Карловка. Он отметил, что там экстренным способом возводятся защитные сооружения. По его словам, украинская армия пытается создать полноценную линию обороны, отдавая при этом села Тоненькое, Северное, Степовое. Он добавил, что, отходя, противник оставляет огневые заслоны, перемещаясь мелкими группами на новую линию обороны.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.