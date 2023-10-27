Право на аборт: чего государство хочет от женщины

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Вероника Власова, член комитета Госдумы по охране здоровья, предложила сократить возможный срок аборта с 12 недель до восьми. При этом уточняется, что прерывать беременность можно только после ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения ребенка. Эти меры не будут касаться абортов по медицинским показаниям либо по социальным (к таким относится изнасилование).

Зачем это нужно

В принципе, не нужно быть гением, чтобы понять, для чего депутаты выступают с такими предложениями. Сокращая время на раздумья, мы уменьшим количество абортов. А если еще покажем, как у малыша бьется сердце, то имеем все шансы пробудить материнский инстинкт. При этом как бы ничего не запретили. И рыбку съели, и чешую продали.

Рискну предположить, что Власова может забывать о том, что некоторые семьи заводят детей слишком рано и потом сталкиваются с огромным количеством проблем. Речь идет о банальной неподготовленности как в финансовом, так и в личностном плане. С финансами вполне могут помочь родители, можно взять в долг у друзей, и не будем забывать про материнский капитал.

Но деньги не помогут преодолеть барьер между безответственностью и взрослой жизнью. Далеко не все родители сразу готовы преодолевать трудности, которые их ждут. Отсюда и такая страшная статистика по разводам.

Конфликт между личностью и государством

Аборты — это тот случай, когда у государства и населения противоположные интересы. Сейчас люди хотят делать карьеру, уверенно встать на ноги и уже потом заводить детей, зачастую одного, максимум двух. Государство, в свою очередь, смотрит на надвигающуюся демографическую яму. И чтобы в нее не попасть, стране приходится влезать в более интимные вопросы жизни граждан.

Ведь для государства люди — важный и очень дорогой ресурс. Ведь именно люди кормят государство. И государству для банального существования нужно поддерживать уровень населения. Поэтому в России стабильно увеличивают размер материнского капитала и предоставляют льготы многодетным, чтобы уменьшить экономический разрыв между теми, кто выбрал карьеру, и теми, кто выбрал семью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможно, Вероника Власова попыталась найти компромисс. И как гражданин России я ее предложения понимаю.

Но как личность однозначно осуждаю. Свобода — рожать или нет — должна быть всегда. Ранее я писал про аборты и контрацепцию. И там я затрагивал тему несчастных детей, которых никто не планировал, к которым никто не был готов. Я, как и многие, банально боюсь оказаться в подобной ситуации, когда на меня свалился ребенок, а я к нему не готов.

К чему мы придем

Решить эту дилемму, к сожалению, пока что не получилось ни у кого. В каждой развитой стране падает рождаемость, а в Польше из-за этого даже запретили аборты в 2016 году. И есть опасность, что Россия тоже пойдет по этому пути. И сейчас мы видим, как постепенно наше общество готовят к такому решению.

Но власти должны иметь в виду: запрет абортов может привести к волне негодования среди людей. В первую очередь среди молодежи. А нужно ли сейчас это власти? Пока что это неизвестно и самой власти.

Аборты и свобода против рождаемости. Выбор предстоит нелегкий. Власть сейчас взвешивает все за и против. И в будущем нам предстоит увидеть последствия этого выбора.

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