Раскрыто отношение россиян к ограничениям продаж препаратов для аборта «Коммерсант»: 47% россиян выступили против запрета продажи препаратов для абортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (47%) выступили против запрета продажи препаратов для абортов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос ВЦИОМ об отношении к прерыванию беременности и о недавних законодательных инициативах на эту тему. При этом жители страны склоняются к тому, что государство должно регулировать вопрос прерывания беременности.

Согласно опросу, против вмешательства властей в вопросы регулирования абортов выступают женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), активные пользователи интернета (46%), а также бездетные (48%). Не согласны с ними мужчины (51%), имеющие неполное среднее образование (64%), жители села (63%), Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов.

Противники ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности объясняют свою позицию тем, что подобная мера приведет к криминализации абортов (15%), а также напомнили, что свободный доступ к таким лекарствам нужен из-за разных критических ситуаций — ранней или незапланированной беременности, изнасилования. Также респонденты указали на свободу личного выбора и принцип невмешательства государства в вопросы прерывания беременности.

Сторонники предложения правительства ссылаются на необходимость улучшения демографии и указывают, что «женщины должны рожать» (30% от числа поддерживающих). Мнение о том, что аборт — это убийство и негуманный поступок, выразили 16% в этой группе, в то время как еще 11% полагают, что инициатива повлияет на «репродуктивную ответственность».

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко о запрете абортов. Этим нельзя решить проблему с демографией, подчеркнула депутат.