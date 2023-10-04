Если отговорили делать аборт, то платите алименты!

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Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. В список предметно-количественного учета попали мизопростол, мифепристон и циклопентолат. К чему все это может привести?

Аборты — табу?

Аборты — довольно болезненная тема для нашей страны. Многие люди до сих пор подвержены различным стереотипам: «потом родить не сможешь», «жить будешь меньше», «о ребеночке подумай, он-то жить хочет». Но я считаю, люди, которые отговорили делать аборт беременную женщину, должны платить ей потом алименты.

Более жесткий контроль за препаратами для прерывания беременности тоже не лучшее решение. Ведь не всегда контрацепция может помочь, и риск случайных беременностей всегда остается. А если не будет доступных способов прервать нежелательную беременность, то мы можем получить нестабильную «ячейку общества», которая не будет жить на благо обществу.

Как правило, в таких ситуациях дети растут без любви и становятся либо озлобленными, либо апатичными. А родители только и думают о том, чтобы их чадо свалило из родительского гнезда как можно скорее. Еще хуже, если беременная женщина попробует прервать беременность в немедицинских условиях. Например, послушает советов своих подружек или бабушек-повитух. В таком случае риск смерти резко возрастает. И мы получаем вместо потенциальной здоровой и любящей семьи в будущем, два трупа в настоящем.

Почему аборты — это признак здорового общества

Даже не затрагивая тему абортов после изнасилований (а в некоторых странах и они под запретом), подумайте — а нужно ли вообще заставлять рожать женщину, которая забеременела по неопытности. Нежеланный ребенок — это не лучшая идея. Некоторые политики говорят про демографию, но на опыте других стран мы можем видеть, что запрет на аборты лишь увеличивает количество неудачных операций на дому. И число смертей среди беременных.

Как мы можем поспособствовать снижению нежелательных беременностей

Все не так страшно. Если не хотите бороться с абортами, то лучший способ для этого — появление в школах сексуального образования. Нет, совсем не такого, каким нам его рисуют некоторые утрированные американские сериалы. Нет ничего бескультурного в том, чтобы объяснить подросткам, что такое контрацепция и для чего она нужна. Ведь остальные детали подростки и так успевают изучить сами.

И крайне нежелательно запрещать или ужесточать оборот любых методов контрацепции, чем, увы, и занимается сейчас Минздрав. Важнейшая цель в воспитании — оградить ребенка от серьезных ошибок, которые могут сломать ему жизнь, и рождение нежеланного ребенка явно входит в их число. Не поддавайтесь стереотипам и не бойтесь сделать жизнь лучше. И свою, и ребенка. Желанного.

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