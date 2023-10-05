Депутат объяснил, чем грозит ужесточение оборота препаратов для аборта Депутат Попов: ограничения на препараты увеличат число хирургических абортов

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Ограничения на оборот препаратов для абортов могут увеличить количество хирургических прерываний беременности, сообщил в Telegram зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. Он отметил, что женщинам, подвергшимся насилию, придется брать рецепт на аборт.

Палка о двух концах. Благими намерениями можем кратно увеличить количество хирургических абортов. Представьте ситуацию (не дай бог!) насилия над женщиной. Получается, что теперь, чтобы прервать нежелательную беременность, она должна будет получить рецепт. Странно, — написал он.

Ранее Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности путем внесения их в список предметно-количественного учета. Документ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Такая мера не решит проблему с демографией, предупредила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, нужны не ограничения, а комплексные меры помощи, потому что большинство женщин решается на аборт из-за отсутствия подходящих условий для жизни.