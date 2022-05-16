Правительство отказалось спасать кинотеатры России

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Министерство финансов России отказало кинотеатрам в господдержке на сумму в 6,5 млрд, сообщило 16 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика». Отмечается, что Минфин запросил дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений.

В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций, — говорится в сообщении, появившееся в распоряжении у «БК».

Руководства киносетей, в своём коллективном обращении к правительству в апреле выступили с рядом просьб. Среди них: снижение ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли до 7,6%, освобождение от уплаты налога на НДС деятельности, сопутствующих основной деятельности кинотеатров: общепит, рекламные услуги, субаренда, и другими.

По оценкам экспертов, падение выручки российских видеосервисов в 2022 году приблизится к 50%. Новинки голливудского и европейского видеоконтента станут недоступны российским пользователям.

Ранее киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal, в ответ на спецоперацию России на Украине, решили уйти с российского рынка и приостановить кинотеатральный прокат своих релизов и свою деятельность на территории страны.