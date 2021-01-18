Правила пожертований российским партиям от физлиц предложили ужесточить

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Пожертвования российским политическим партиям от физических лиц, признанных иностранными агентами, необходимо запретить, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее обращение направлено на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

Как отметил автор инициативы, на данный момент законодательство запрещает делать пожертвования для политических партий только некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, но не запрещает этого руководителям таких организаций и физлицам, признанными СМИ — иностранными агентами, передаёт RT.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 30 Федерального закона «О политических партиях» в части введения запрета на получение политическими партиями пожертвований со стороны физических лиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов, а также физических лиц — учредителей, руководителей, членов руководящих органов некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, — говорится в обращении Орлова.

Отмечается, что физлицо может ежегодно делать пожертвования адрес определённой партии в сумме до 4,33 млн рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Госдепартамент США выражает свою обеспокоенность нормами регулирования деятельности иностранных агентов в РФ. Об этом заявил 31 декабря 2020 года замглавы пресс-службы ведомства Кейл Браун. По его словам, Кремль одобряет документы, позволяющие властям РФ выборочно применять «обременительные требования» о регистрации, запрещать деятельность какой-либо организации, а также прибегать к лишению свободы тех, кто данные законы нарушает.