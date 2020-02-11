Замруководителя Роскачества Илья Лоевский и замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов
Представители ведомства призвали изучать отзывы о магазине и товарах, пользуясь сайтами-отзовиками и группами маркетплейсов в соцсетях.
Помните, что совершать онлайн-покупки — это не расслабленно бродить по торговому центру — здесь нужно всегда быть начеку, — отметили в Роскачестве.
Как писал NEWS.ru, 79% российских пользователей столкнулось с угрозами в Интернете в 2019 году — показатель превысил общемировой.
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