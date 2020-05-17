Посольство РФ в Малайзии организует для россиян автобус в аэропорт

Фото: Embassy of the Russian Federation in Malaysia/facebook.com

Прокуроры, которые проверяют порядок «коронавирусных» выплат медикам, выявили нарушения более чем в десяти регионах страны. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он уточнил, что проверки проводятся по всей стране. Меры прокурорского реагирования с учётом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях,...