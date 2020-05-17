Посольство РФ в Малайзии организует для россиян автобус в аэропорт

Посольство России в Малайзии собирается организовать для пассажиров вывозного рейса автобус, который доставит их в аэропорт. В первую очередь трансфер предоставят инвалидам, пожилым людям и семьям с детьми, сообщили на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети.
Заявки закончат принимать 19 мая. Сообщение на специальный почтовый ящик необходимо отправить до 12:00.
По адресу rusconsulmalaysia@yandex.ru нужно отправить заявку, которая включала бы ФИО каждого члена семьи, а также ваши контакты для связи, — сообщается на странице посольства в Facebook.
Как писал NEWS.ru, до 22 мая российские перевозчики вывезут россиян из 26 стран: Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикия, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Мальты, Сейшел и Кипра.
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