После пожара на газопроводе в Прикамье возбуждено уголовное дело

Фото: МЧС Пермского края

После пожара на газопроводе в деревне Солодовка Пермского края региональный Следком возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте работают следователи-криминалисты и следственно-оперативная группа. В результате возгорания пострадали восемь человек, из них двое детей семи и одиннадцати лет.

Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля 2024 года на газопроводе в д. Солодовка Куединского района, — говорится в сообщении.

По данным областного управления МЧС, произошел прорыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, затем огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание локализовано на площади 180 кв. м.

По информации Министерства здравоохранения, один из пострадавших уже отпущен домой на амбулаторное лечение. Трое человек, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Двое пострадавших – в палате интенсивной терапии, — написал он.

В Куеду сейчас направляется заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга, а также реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей.

На пожаре на улице Черняховского в Москве обрушился чердак. Площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы около 400 человек. О пострадавших пока не сообщалось.