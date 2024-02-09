Обрушение произошло в горящем жилом доме на севере Москвы В горящем здании на улице Черняховского в Москве обрушился чердак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чердак обрушился в горящем жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. О пострадавших информации не поступало.

Обрушение чердака произошло в горящем доме на севере Москвы, — рассказал собеседник агентства.

По информации МЧС, площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы около 400 человек.

К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единицы специальной техники. Кроме того, к месту ЧП направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Ранее стало известно о крупном пожаре площадью две тысячи квадратных метров, который произошел на севере Москвы. По имеющимся данным, огонь охватил кровлю здания. Возгоранию была присвоена третья категория сложности из пяти.

До этого в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после поступления сообщения о ЧП. Никто не пострадал.