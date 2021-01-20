Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/db4bcfe4-5afa-11eb-81b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас наблюдается «тренд на снижение» заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, число заражённых COVID-19 в России сейчас почти в три раза ниже, чем в Европе.

Цифры у нас снижаются, тренд идёт на снижение. Мы всё делаем правильно, — цитирует ТАСС Попову.

На заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Татарстану главный государственный санитарный врач РФ заявила, что даже в период осеннего подъёма ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в России не превышал 20 случаев на 100 тысяч населения.

Если в Российской Федерации мы не перешагнули позицию 20 на 100 тыс. населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70, — подчеркнула Попова.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки зарегистрировано 21 152 новых случая коронавируса в 85 российских регионах. У 11,6% заболевших (2452) не было клинических проявлений болезни. За весь период пандемии в РФ COVID-19 диагностирован у 3 633 952 человек. Наибольшее число пациентов с подтверждённым COVID-19 за последние 24 часа было выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452) и Подмосковье (994). Наименьший темп прироста числа заболевших зафиксирован в республиках Алтай и Тува (0,2%), а также в ЯНАО, ЕАО, Магаданской и Костромской областях (0,3%).

Выздоровели от инфекции за время пандемии 3 027 316 жителей РФ (+25 290 за сутки), скончались — 67 220 человек (+597 за сутки).